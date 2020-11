Sassuolo, Carnevali: “Locatelli, Boga e Berardi valgono 140 milioni, ma che fatica per comprare il centrocampista del Milan”

Non solo De Zerbi, un altro dei grandi segreti del lavoro del Sassuolo rivelazione è Giovanni Carnevali, amministratore delegato del club e uomo mercato. Il dirigente ha fatto il punto su alcuni dei giocatori chiave del club emiliano: “Locatelli, Berardi e Boga li abbiamo tenuti volentieri e valgono sempre di più, almeno 140 milioni – dichiara Carnevali a Gazzetta dello Sport – . Da milanista il patron Squinzi aveva puntato molto su questa operazione: ha fatto in tempi a godersi la sua ascesaL’acquisto di Locatelli dal Milan è stato uno degli affari più complicati – svela il dirigente del Sassuolo – , abbiamo voluto puntare con tutte le nostre forze su un giovane in cui credevano in pochi. “. Poi sul modello seguito dalla società: “Il Sassuolo ha un’idea unica di gioco e i calciatori vengono scelti con requisiti precisi che rientrano nella nostra filosofia, puntando sul rapporto qualità/prezzo”.