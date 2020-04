Sassuolo, Carnevali: “Sugli stipendi un polverone. Spadafora? Uscite poco brillanti”

La situazione del nostro calcio è sempre più complicata. Nei giorni scorsi la polemica riguardo la ripresa della Serie A aveva coinvolto anche Giovanni Rezza, direttore del dipartimento malattie infettive dell’Iss. Rezza si era detto dubbioso sul fatto che il campionato possa riprendere a breve e Arturo Diaconale, portavoce della Lazio, aveva risposto duramente.

CARNEVALI – Anche Giovanni Carnevali, amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo ha parlato dell’attualità che riguarda il nostro calcio e l’ha fatto ai microfoni di TMW Radio: “Sicuramente le parole del direttore Rezza non ci possono far pensare ad un ritorno rapido nel campionato. Noi d’altronde ci siamo affidati al Comitato tecnico-scientifico, tra l’altro. Vogliamo tutti ricominciare, ma sappiamo che ci saranno difficoltà: ora aspettiamo di poter vedere questo protocollo. Abbiamo sentito parlare di tamponi, esami… Ma non so se saranno cose così semplici, si veda le mascherine che sono introvabili”.

STIPENDI – Riguardo alla nodosa questione degli stipendi, Carnevali ha riposto: “C’è stato un gran polverone. Anche in tante cose che ho letto, i giocatori messi in cattiva luce… Non è così. La maggior parte di loro sono persone intelligenti, con cuore. Posso garantirvi che tanti giocatori fanno beneficenza, aiutano. Sanno di avere la fortuna di guadagnare molto, e non per tutti è così, guardate le categorie inferiori. Si è creata questa relazione non corretta tra società e giocatori. Dobbiamo essere più sereni, siamo tutti sulla stessa barca”.

SPADAFORA – Infine anche una battuta sull’operato di Spadafora: “Alcune uscite non sono state così brillanti. Probabilmente è entrato da poco in questo mondo, non lo conosce. Chi governa deve avere le giuste competenze, vediamo anche in politica che non ci sono situazioni chiare, indicazioni giuste”.