Sassuolo, De Zerbi: “Bisogna prendersi maggiori responsabilità. Manca cattiveria”

Il Sassuolo cade contro l’Udinese e perde una ghiotta chance per provare ad avvicinarsi al treno dell’Europa League. I neroverdi restano comunque ampiamente in top 10.

LE PAROLE DI DE ZERBI

Il tecnico Roberto De Zerbi analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “E’ stata una partita simile alle altre. Non ho ancora parlato con i calciatori. La partita di oggi mi ha dato molto fastidio. Bisogna prendersi la responsabilità di andare a calciare, anche sbagliando. A parte Berardi, nessuno lo ha fatto. Già è difficile sullo 0-0, se poi si incassa il gol, diventa pericoloso. In questa giornata ci siamo cascati di nuovo nell’atteggiamento sbagliato. Nel primo tempo, la posizione di Maxime Lopex era alle spalle del loro play. Poi lì bisogna girarsi per rischiare la girata e cercare la porta. Abbiamo fatto troppo poco nel primo tempo, mentre nella ripresa abbiamo fatto qualcosa in più. Credo che ci siano mancati giocatori determinanti in alcuni momenti della stagione. A gennaio ci siamo staccati troppo dalle prime sette. Siamo in una posizione in cui con quattro vittorie di fila ci si può agganciare alle prime, ma altrimenti se si perde, come accaduto oggi, si resta nel limbo. Dobbiamo vincere alcune partite per rivedere l’obiettivo iniziale. Scamacca sarebbe stata una variabile importante per noi. Ma questa partita va valutata diversamente: ci sono squadre che si difendono bene e noi dobbiamo essere cattivi e grintosi tanto quanto loro”.