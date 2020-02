Sassuolo, De Zerbi: “Successo importante, per noi era un bivio. Boga? È un talento”

Vittoria in rimonta per il Sassuolo, che ha espugnato per 2-1 il campo della Spal. Queste le parole del tecnico neroverde Roberto De Zerbi al termine del match.

BIVIO – “Oggi era un bivio anche per noi, perdere qui avrebbe significato essere risucchiati nella lotta per non retrocedere. Dopo la vittoria con la Roma era importante vedere a che punto eravamo, ho visto l’atteggiamento giusto. Defrel? Ha caratteristiche diverse rispette a Traoré, un attaccante in più poteva essere importante, volevamo aprire le loro maglie. Adesso avremo il Parma, sarà un altro esame importantissimo per noi. Boga? È un talento, dovevamo imparare i gol come quelli di oggi, i dribbling glieli ha dati la natura. È stato determinante. Rinnovo? Ne ho già parlato troppo ieri, i protagonisti sono i giocatori, dobbiamo dare spazio a loro”.