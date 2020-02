Sassuolo, Defrel: “Possiamo toglierci delle soddisfazioni. Boga? Devastante…”

Importante vittoria per il Sassuolo, che nella 23esima giornata di Serie A ha espugnato per 2-1 il campo della Spal. Queste le parole di Gregoire Defrel al tetmine del match ai microfoni di DAZN: “Nel primo tempo eravamo un po’ in difficoltà, io ho provato a dare una mano alla squadra. Le cose sono andate bene, poi davanti abbiamo la qualità per segnare. Problemi con le piccole? Non credo, noi dobbiamo solamente continuare a lavorare. Andando avanti così potremo fare tanti punti. Boga? E’ devastante, non mi aspettavo avesse tutta questa qualità. E’ giovane, può togliersi molte soddisfazioni”.