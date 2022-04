Sassuolo, Dionisi: “Atalanta? Spero sia stanca dall’Europa League così noi…”

Parla il tecnico dei neroverdi

Sul mercato e le parole di Carnevali : "Non ci penso. È giusto che la società faccia i suoi passi. Il club sa cosa vuole fare. Concedimi una battuta: solo 4? Per me ce ne sono anche di più bravi in questa squadra. Fa parte del gioco e dovremo essere maturi, non si può comandare l'esterno, deve essere stimolo e non deve destabilizzarci".

Ancora sull'Atalanta: "Incide sapere che il Sassuolo non la batte da 15 gare? Se devo essere sicero dico molto. Ha inciso nella gara dell'andata, e ora siamo diversi. Siamo cresciuti da questo punto di vista. Poi ci sta che con l'Atalanta si possa fare una gara negativa, un risultato positivo non è scontato ma dobbiamo affrontarla con spensieratezza, con consapevolezza e parlo di consapevolezza dopo un ko, ma secondo me abbiamo perso per demerito nostro. Se affrontiamo squadre migliori e non otteniamo un risultato positivo è per demerito nostro. Ora la difficoltà sta nel mantenere questo livello. Nell'aria c'era 'giochiamo con l'Atalanta, con loro facciamo fatica', ora dobbiamo andare avanti e mettere noi in difficoltà l'Atalanta".