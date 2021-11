Seedorf: “Milan è il momento dello scudetto”

Parla l'ex rossonero

Clarence Seedorf. storico doppio ex di Milan e Inter, ha parlato in una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport a proposito del derby di questa sera soffermandosi in modo particolare sui rossoneri e sulle loro ambizioni in chiave scudetto.

MOMENTO GIUSTO - "Il Milan impone il suo gioco e difende 15-20 metri più su. È un atteggiamento che dovrebbe adottare anche in Europa. In Italia il Milan ha una leadership stabile e consolidata. Si vede la sua voglia di comandare il gioco, anche se può essere esasperata ancora di più. Rispetto alla Champions cambia la qualità: se in Europa sbagli qualcosa dietro, ti colpiscono sicuro", ha detto Seedorf. Sullo scudetto: "Si deciderà tutto a marzo-aprile, fin lì il Milan può impegnarsi a rafforzare una mentalità vincente. Deve assolutamente ambire al titolo. Dalla sua ha anche storia, tradizione, una maglia pesante per chi l’affronta, San Siro. Sono insieme da anni, è il momento per puntare allo scudetto e competere in Champions, dove deve provarci fino alla fine".