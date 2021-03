Serie A, con Dazn abbonamenti a tutto il pacchetto a 35 euro. I tifosi potranno interagire tra loro

I diritti tv nazionali per il triennio 2021-24 della Serie A sono andati a Dazn che ha tanti progetti innovativi per una visione non più come nel passato ma con molta interattività. Veronica Diquattro, ad di Dazn ne ha parlato alla Gazzetta dello Sport: “Non possiamo dare ancora una cifra precisa circa il costo, ma certamente rifletterà la nostra filosofia: essere il più accessibili possibile. Sarà meno di quello che si spende oggi”. Possibile che gli abbonati pagheranno circa 30/35 euro al mese. Non si pagheranno gare singole: “No, soltanto abbonamenti a tutto il pacchetto -sottolinea la Diquattro-. Che comprende non solo la Serie A, ma tutta la nostra offerta sportiva: Liga, Ligue1, Nfl, moto, rugby. E non ci vogliamo fermare, l’obiettivo è crescere e allargare il prodotto”. In merito alle nuove funzionalità, l’ad di Dazn afferma: “Ognuno avrà la possibilità di scoprire i contenuti che più cerca, magari evitando quelli che per lui sono meno interessanti. E potrà entrare sempre più in contatto con altri tifosi e scambiarsi pareri. Le nostre parole d’ordine sono: interazione e coinvolgimento. Nessuno si deve sentire solo guardando Dazn. Anche perché l’interazione non sarà solo con altri tifosi. Stiamo studiando anche la possibilità di organizzare visioni collettive insieme a personaggi importanti, influencer, come abbiamo già fatto per il Super Bowl”.