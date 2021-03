Serie A, fumata bianca per i diritti tv nazionali fino al 2024: vanno a Dazn che ha battuto Sky

Sono stati assegnati i diritti tv nazionali per la Serie A per il prossimo triennio. Dopo il nulla di fatto dello scorso 23 marzo oggi nell’assemblea di Lega c’è stata la fumata bianca. Sarà Dazn a trasmettere le partite della Serie A fino all’estate del 2024 avendo battuto la concorrenza di Sky. Così ha deciso l’assemblea dei club: 16 a 4 è il risultato finale della votazione. Intanto sono stati venduti i diritti tv per la trasmissione della Serie A negli Usa. L’acquirente scelto all’unanimità è CBS, che per aggiudicarseli investirà 57 milioni all’anno più altri sei per la visione della Coppa Italia.

Intanto secondo quanto riporta Gazzetta.it, Sky sta valutando se fare ricorso contro l’assegnazione a Dazn. In ogni caso resta ancora da assegnare il pacchetto 2, quello della co-esclusiva di 3 gare. Per questo segmento l’emittente di Comcast aveva offerto 70 milioni a stagione, la somma con gli 840 di Dazn farebbe 910 milioni, nettamente inferiore ai 973 incassati in media nel 2018-21. L’obiettivo di via Rosellini è di incrementare il valore del pacchetto 2. Per il momento Sky, cioè il principale investitore sul calcio italiano dell’ultimo ventennio, è rimasta a bocca asciutta