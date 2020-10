Serie A, il Bologna ribalta il Cagliari con un super Barrow

Al Dall’Ara di Bologna i ragazzi di Sinisa Mihajlovic hanno battuto in rimonta il Cagliari per 3-2, passato avanti due volte con Joao Pedro e Simeone. Nel Bologna a segno due volte Barrow e Soriano.

LA PARTITA

Il Bologna si presenta alla sfida del Dall’Ara con un forte bisogno di punti, il Cagliari dopo una partenza a rilento sembra aver trovato la propria strada grazie al calcio verticale di Di Francesco, sempre più inculcato nelle idee dei giocatori. Il primo tempo è scoppiettante con sardi che si portano avanti grazie al solito Joao Pedro, prima della risposta di Barrow. Poco dopo l’inizio del secondo tempo, al Bologna prendono i 5 minuti con le reti di Soriano prima e di Barrow poi per mettere in pratica il ribaltone. Finisce 3-2 per i felsinei.