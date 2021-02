Serie A, il CIES stila la classifica finale del campionato 2020-21

Il CIES, l’osservatorio del calcio, ha sfruttato un modello statistico che tiene conto di parametri fondamentali come possesso palla e precisione e qualità di tiri e passaggi per stilare quella che potrebbe essere la classifica finale della Serie A al termine della stagione 2020-21. Rispetto alla graduatori attuale ci sono alcune sorprese al vertice e anche nelle zone per la salvezza.

La classifica di Serie A secondo il CIES

Come mostrato sul sito ufficiale del CIES, i dati statistici hanno fornito una graduatoria piuttosto precisa che vede l’Inter data per scudettata alla fine della stagione con 81 punti finali. Distante 2 punti il Milan a cui fanno seguito Juvnetus e Napoli.

Più distanti la Roma, l’Atalanta e Lazio che seguono rispettivamente al quinto, sesto e settimo posto. Ottimo l’ottavo posto del Sassuolo, così come il nono dell’Udinese.

Nelle zone bollenti della classifica Parma, Cagliari e Crotone sono date per retrocesse…