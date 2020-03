Serie A: il Milan cade con il Genoa, la Samp supera il Verona

Il Milan cade contro il Genoa, la Sampdoria supera in rimonta per 2-1 il Verona. Questi i risultati delle gare del pomeriggio di Serie A, disputatesi a porte chiuse a causa dell’emergenza Coronavirus. Il lunch match tra Parma e Spal, iniziato con 75 minuti di ritardo in seguito alla proposta del ministro dello Sport Spadafora di sospendere il torneo, è invece terminato con la vittoria degli estensi per 0-1.

Questi i risultati delle gare di oggi:

Parma-Spal 0-1

Milan-Genoa 1-2

Sampdoria-Verona 2-1