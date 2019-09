Serie A, la Roma espugna Lecce. Poker Lazio sul Genoa, boccata d’ossigeno per l’Udinese

Dopo la partita di mezzogiorno, che ha visto il Napoli imporsi sul Brescia per 2-1, si sono giocate altre tre gare della sesta giornata di Serie A con fischio d’inizio alle ore 15. Da segnalare la vittoria della Roma in casa del Lecce, non senza difficoltà: i giallorossi passano grazie al gol di Dzeko di testa al 56′, dopo dieci minuti di assedio alla porta di Gabriel. Potrebbero chiudere nel finale su calcio di rigore per mani di Lucioni, ma lo stesso portiere cresciuto nel Milan compie una grande parata su Kolarov, tenendo vivi i salentini fino all’ultimo secondo di partita. Ma arriva il k.o. numero quattro in stagione.

Poker secco della Lazio in casa contro il Genoa: gara mai messa in discussione, rete iniziale di Milinkovic-Savic con un potente mancino su assist di Immobile. Al 35′ raddoppia Luis Alberto al termine di una grande azione, ma il Var annulla per un precedente fallo di Milinkovic su Cassata. Passano soli 3 minuti e Radu realizza un super gol, poi la pratica viene chiusa nella ripresa, prima con Caicedo e poi con Immobile. Bello l’abbraccio fra il bomber napoletano e mister Simone Inzaghi che sancisce la chiusura delle polemiche settimanali. In casa rossoblù Andreazzoli rischia moltissimo dopo l’ennesimo k.o.

Nell’altra partita delle 15 boccata d’ossigeno per l’Udinese, che vince di misura 1-0 contro il Bologna. Decide una rete di testa al 27′ di Stefano Okaka. Successo meritato per quanto si è visto nell’arco dei novanta minuti, in quanto i rossoblù non sono riusciti mai a rendersi particolarmente pericolosi dalle parti di Musso.

Lecce-Roma 0-1

Udinese-Bologna 1-0

Lazio-Genoa 4-0

