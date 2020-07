Serie A, spiraglio per tifosi allo stadio dalla prossima stagione: San Siro impianto con più pubblico

Non solo la questione diritti tv da risolvere. Potrebbero arrivare presto delle novità in merito alla riapertura degli stadi al pubblico in Serie A. L’obiettivo della Federcalcio era quello di provare a riportare i tifosi già per il finale di questo campionato ma le tempistiche non sono certo andate in questo senso. Ecco perché è allo studio un nuovo protocollo che possa consentire, per l’annata 2020-2021 di rivedere, almeno in parte, i fan a sostegno delle varie squadre.

Serie A, tifosi allo stadio dalla prossima stagione

Basta applausi registrati o coreografie solo virtuali, dalla stagione 2020-2021, curva dei contagi permettendo, gli stadi di Serie A potranno riaccogliere i tifosi. Da quanto si apprende da La Gazzetta dello Sport, si sta ormai definendo un articolato protocollo che analizza stadio per stadio, città per città, i possibili livelli di presenza garantendo, chiaramente, il distanziamento sociale a norma di legge.

Queste disposizioni potranno dunque vedere delle grosse differenze a seconda della Regione e della città. In base alla capienza dell’impianto sarà possibile accogliere più o meno pubblico. Ad esempio, a San Siro potranno esserci fino a 34mila persone. 30mila all’Olimpico di Roma e “solo” 17mila all’Allianz Stadium. La proposta della Federcalcio e di Gabriele Gravina arriverà al Governo nei prossimi giorni ma le tempistiche non consentiranno di sbrigare la vicenda entro la conclusione di questa stagione. Per questo, i tifosi potranno tornare allo stadio solamente a partire dal prossimo campionato.

