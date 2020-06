Simeone: “Dobbiamo trovare la ‘garra’. Il ruolo di allenatore mi piace”

Non è ripartito bene il campionato del Cagliari che è stato sconfitto dal Verona nel match del Bentegodi. 2-1 per gli uomini di Juric e falsa partenza di Walter Zenga alla guida dei rossoblù. A parlare della gara è stato uno dei protagonisti tra i sardi: Giovanni Simeone.

Il centravanti, autore del gol che poteva dare qualche speranza ai suoi, ha commentato la sfida ai microfoni di DAZN: “Abbiamo iniziato male e non abbiamo avuto l’approccio giusto. I primi 20 minuti non siamo stati noi, non abbiamo fatto la guerra. Poi ci siamo riusciti anche grazie all’espulsione”. E a proposito di combattere sul campo: “La garra? Quella nasce dentro ognuno di noi. Anche se bisogna dire che stare fermi per tanto tempo non aiuta. Dobbiamo avere la passione di combattere su ogni pallone. Il gruppo è unito e dobbiamo usare la garra per ripartire nella prossima gara di martedì”. A proposito di ripartenza e di caratteristiche, Simeone ha aggiunto, ribadendo alcuni concetti già affermati in passato: “Se seguo l’Atletico Madrid di mio padre? Ho seguito tutti i loro allenamenti, sapevo avrebbero iniziato bene dopo lo stop. Ascolto molto mio padre (il Cholo ndr) e devo dire che il ruolo di allenatore mi piace“.

