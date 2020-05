Spadafora annuncia: “In caso di positività, tutta la squadra in quarantena”

Anche la Serie A viaggia verso la ripresa. Ancora non si quando il campionato potrà ripartire ufficialmente, ma una via libera parziale è arrivato per quanto riguarda la questione allenamenti. Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora nel pomeriggio di lunedì aveva chiesto modifiche al protocollo stilato dal Comitato Tecnico Scientifico: “Le indicazioni del Comitato, che sono da considerarsi stringenti e vincolanti, saranno trasmesse alla Federazione per i doverosi adeguamenti del Protocollo in modo da consentire la ripresa in sicurezza degli allenamenti di squadra a partire dal 18 maggio”.

In caso di contagio, tutta la squadra in quarantena

Nella serata di lunedì il ministro Spadafora è intervenuto ai microfoni di Rai1 durante il telegiornale e, riguardo alla ripresa degli allenamenti, ha aggiunto: “Il CTS chiede delle modifiche vincolati al protocollo FIGC: per esempio di garantire che se durante gli allenamenti dovesse emergere un positivo, la squadra e tutto lo staff rimangano in quarantena senza contatti esterni oppure che siano i medici ad assumersi le responsabilità dell’attuazione del protocollo. Ma anche che i test molecolari siano a carico delle società e non a discapito dei cittadini: se la FIGC accetterà queste cose, gli allenamenti di squadra potranno ricominciare.

Serie A, per la ripresa serve prudenza

Sempre Spadafora ha poi aggiunto: “Quando potrà ricominciare il campionato? La linea di prudenza è quella giusta, Serve almeno un’altra settimana per capire la curva dei contagi e poi decidere sul campionato. Il 18 maggio iniziano tutti gli allenamenti degli sport di squadra e presenterò domani il documento per far sì che riaprano tutti i centri sportivi, a partire dalle palestre, entro la fine di maggio in sicurezza”. Insomma, sembra manchi veramente poco quanto meno alla ripresa degli allenamenti collettivi. Per l’ok definitivo al campionato se ne parlerà più avanti, ma è quasi certo che la Serie A riprenderà la sua corsa.

