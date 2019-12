Spal, Semplici: “La vittoria di Torino ci dà fiducia, possiamo competere con tutti”

Reduce dal successo contro il Torino che ridà linfa all’ambiente ferrarese, il tecnico della Spal Leonardo Semplici è stato intercettato da TMW a margine dell’evento dedicato ai cento anni del Figline: “La mia carriera è cominciata da questa cittadina, vincendo campionati dall’eccellenza alla Serie B. Sono contento che questa serata sia stata organizzata. Adesso alla Spal abbiamo fatto un difficile percorso, qualcosa sul campo abbiamo sbagliato. La nostra classifica non è consona alle nostre aspettative, ora la vittoria di Torino ci dà fiducia. Possiamo secondo me dare del filo da torcere a tutti”.

Sulla Fiorentina e il nuovo mister (non ancora ufficiale) Iachini: “Sono stati vissuti momenti particolari e ci sono stati parecchi infortuni, però non voglio dare un parere inesatto. Auguro il meglio ai Viola, fra due settimane sarò a Firenze e spero però i problemi quel giorno non siano ancora risolti (sorride, ndr). Se Iachini sarà il mister, ben venga: quest’anno il campionato è cambiato, ci sono alcune sorprese. La Fiorentina potrebbe essere risucchiata nella lotta per non retrocedere”.