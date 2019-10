Spal, Vicari sfida il Milan: “Non può sbagliare, ma non ci fa paura…”

Dopo le parole del tecnico in vista della gara contro il Milan, anche il difenso della Spal Francesco Vicari si carica per la gara di San Siro di giovedì sera. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il classe ’94 si è detto pronto alla gara e desideroso di fare un risultato positivo. Ecco le sue parole:

“Quando ero piccolo i giocatori rossoneri erano dei miraggi, li vedevo in tv e mi sembravano inarrivabili”, ha detto Vicari. “A volte faccio fatica a credere di poterli affrontare per davvero. Il Milan non ci fa paura, sappiamo che incontreremo una squadra che sta passando un periodo difficile e daranno il 100% perché con noi non possono sbagliare”.