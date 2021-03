Spezia, Italiano: “Gara superlativa, ci è mancato il secondo gol. Nzola ha bisogno di giocare”

L’allenatore dello Spezia Vincenzo Italiano parla ai microfoni di Sky Sport dopo il match pareggiato con il Benevento: “Spesso e volentieri partite come quella di oggi si perdono. Abbiamo giocato una gara superlativa, portando sul campo quello che ho visto in allenamento e ci è mancato solo il secondo gol. Non siamo stati fortunati. Sapevamo delle qualità in ripartenza del Benvento, nell’unica concessa abbiamo subito gol. Ho visto la squadra creare molto, sono più che fiducioso. Nzola? Ha bisogno di giocare, dobbiamo aspettare il ritorno alla forma che aveva prima dell’infortunio, tornerà ad essere il giocatore di due mesi fa e ne trarremo vantaggio. Sapevo che loro ci avrebbero lasciato spazio per palleggiare, ci è mancato un po’ di supporto delle mezzali in area di rigore, avrebbero potuto chiudere meglio le azioni. Cercheremo di sbagliare il meno possibile le scelte, sia noi dello staff che i calciatori in campo. Umiltà? Quella non mancherà, è l’ultima cosa che mi preoccupa”.

Serie A, Spezia e Benevento non si fanno male: 1-1 al Picco