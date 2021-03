Spezia, Italiano: “Risultato ingiusto, ma sono contento per la prestazione”

Lo Spezia ben figura al cospetto della Juventus, ma nel finale deve capitolare. Troppo forti i campioni d’Italia in carica che superano i liguri con un netto 3-0.

LE PAROLE DI ITALIANO

Il tecnico Vincenzo Italiano analizza la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Non ci possiamo permettere di concedere mezza palla gol a Ronaldo. Secondo me abbiamo fatto una grandissima prestazione. Purtroppo non siamo riusciti ad affondare il colpo. Il risultato è troppo severo. Ci attendono altre battaglie. Sono arrabbiato perché bisognava tenere viva la partita e non perdere 3-0. Non si può andar via con un passivo del genere dopo una prestazione simile. Però conta anche l’inesperienza. E’ il nostro primo anno qui. Pirlo? Gli auguro il meglio. Ha già vinto un trofeo, spero ne vinca altri. Siamo arrivati spesso negli ultimi sedici metri, ma non abbiamo affondato il colpo. Non è facile quando si va sotto, anche perché poi subentra la stanchezza. L’allenatore deve essere contento per quanto visto oggi e fiducioso per il resto del campionato. In queste tredici partite, la nostra personalità dev’essere diversa. Se ci fossimo abbassati di più, sarebbe finita con otto gol di scarto. Non è la prima volta che prendiamo gol sul primo palo. Dobbiamo lavorarci ancora. Pensiamo a fare la prestazione nelle prossime gare senza pressione”.