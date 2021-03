Spezia, Italiano: “Vittoria sul Milan momento indimenticabile. Futuro? Penso al presente”

Interessante intervista rilasciata dal tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano a Il Secolo XIX. Tanti i temi affrontati dal mister dei liguri che in questa stagione stanno facendo davvero bene. L’allenatore ha ripercorso alcuni momenti vissuti in questa annata da neopromossa nel massimo campionato sottolineando in modo particolare una partita: la vittoria ottenuta contro il Milan.

Spezia, a tutto Italiano

“Il momento più esaltante della stagione? Non ho dubbi, la vittoria contro il Milan“, ha detto Italiano. “Quel successo contro i rossoneri, che erano in testa alla classifica, è stata esaltante. Una partita perfetta, la più bella da quando alleno. La vittoria sul campo del Napoli invece è stata la vittoria della svolta. Fortunata, certo, ma cercato con ostinazione. Ci siamo ritrovati in inferiorità numerica e abbiamo ribaltato il risultato. Indimenticabile“.

Spazio anche sul finale di stagione e sul proprio futuro dato che il nome di Italiano è accostato ad altri club: “Futuro? Penso solo allo Spezia. Abbiamo portato una ventata di freschezza. Siamo partiti in ritardo dopo il playoff, abbiamo giocato molto lontano dal Picco, il nostro budget è in fondo alla classifica, ma noi siamo fuori dalla zona rossa e ora come ora è un piccolo miracolo. Sabato c’è la Lazio ed il mio pensiero è ad oggi, poi vedremo. Sono contento quando evidenziano la nostra identità di gioco significa che il nostro è un atteggiamento positivo”.