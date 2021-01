Spezia, Volpi vuole cedere la società a investitori USA

Negli ultimi anni gli investimenti nel calcio europeo da parte di investitori americani sono aumentati. Ora, gli imprenditori dagli USA detengono quote importanti in un quinto dei 60 club che fanno parte delle principali divisioni calcistiche di Inghilterra, Italia e Francia. In Italia nello scorso anno ci sono stati due cambi di proprietà che hanno visto coinvolti imprenditori statunitensi: i Friedkin alla Roma e Krause al Parma. Imprenditori che si sono aggiunti a Saputo (Bologna), Commisso (Fiorentina) e il fondo Elliott alla guida del Milan. Anche Joe Tacopina è pronto a tornare nel mondo del calcio in Italia ed è vicino all’acquisizione del Catania. Intanto si apprende che anche lo Spezia potrebbe passare in mani americane. E’ di questa sera la notizia rilanciata dal giornalista di Sky Gianluca Di Marzio che il patron Gabriele Volpi abbia avviato un trattativa con un fondo USA per cedere la proprietà del club ligure. Una vera bomba che ha destato naturale risonanza mediatica alla Spezia e in tutto il mondo del calcio italiano. Già in passato si era parlato dell’intenzione di Volpi per un graduale disimpegno dallo Spezia e dal mondo del calcio. Adesso si attendono sviluppi importanti visto che il club ligure dopo la promozione storica in Serie A è davvero appetibile.