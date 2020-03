Sticchi Damiani non ha dubbi: “Campionato concluso? Non penso alla classifica ma il Lecce non può andare in B…”

L’emergenza coronavirus ha bloccato il campionato di Serie A sulla cui ripresa ci sono tanti dubbi. Scudetto da assegnare, posti per l’Europa e retrocessioni. Proprio sul delicato tema della salvezza è intervenuto il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ai microfoni di Sportitalia.

Dopo aver fatto il punto sulle questioni puramente economiche, il numero uno dei salentini ha parlato della necessità di fare chiarezza sui verdetti che arriverebbero in caso della conclusione anticipata del torneo: “In questo momento non penso alla classifica, ma è ovvio che il Lecce non possa andare in B”, ha detto Sticchi Damiani. “Ci manca uno scontro diretto con il Genoa (con cui il Lecce condivide la terzultima posizione ndr), stavamo facendo un gran campionato e considerando il girone di ritorno saremmo a metà classifica. Stipendi tagliati? Su questo tema è prematuro parlare con i calciatori ma sono orgoglioso di dire che il Lecce è un club solido che non ha un solo euro di debito con fornitori e banche”.

CORONAVIRUS -Anche in ottica emergenza Covid-19 il patron del club si è detto pronto a fare la sua parte: “Mi fa piacere affermare che ci stiamo organizzando con dirigenti e calciatori per acquistare del materiale utile per l’Ospedale Vito Fazzi di Lecce, in maniera tale da poter contribuire anche noi in qualche modo per combattere questo Coronavirus”.