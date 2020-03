Lecce, Sticchi Damiani: “Rischiamo di perdere 20 milioni di euro”

Lo stop imposto ai campionati a causa dell’emergenza Coronavirus rischia di avere conseguenze devastanti per le finanze dei club. Di questo, ai microfoni di PianetaLecce.it, ha parlato il presidente dei salentini Saverio Sticchi Damiani.

PERDITE – “Nel caso in cui ci fossero 720 milioni di perdite, circa 20 sarebbero a carico del Lecce. Verrebbero meno ricavi per 20 milioni di euro, che sono funzionali non a guadagnare, ma a coprire costi. Chiaramente è solo una situazione che si verrebbe a creare nel cosa in cui non maturi una delle ipotesi al vaglio per limitare le perdite. La nostra posizione, nel contesto di questo disastro finanziario, è relativamente tranquilla, dato che il club non si trascina situazioni debitorie pregresse”.

LAPADULA: “LECCE IDEALE PER ME. IL BLITZ DEL SAN PAOLO LA VITTORIA PIU’ BELLA”