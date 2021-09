Svanberg fa volare il Bologna e poi ammette: “Mia fidanzata è più forte di me”

Il centrocampista autore del gol da tre punti in campionato contro il Verona

Match winner al Dall'Ara nella sfida del suo Bologna contro il Verona . Parliamo di Mattias Svanberg , centrocampista rossoblù, che ha regalato i tre punti ai suoi nel Monday Night di Serie A. Il giocatore ha realizzato la prima rete in campionato in questa stagione e nelle interviste post gara, ai microfoni di DAZN, ha rivelato di avere una sorta di "sfida in famiglia"... con la sua fidanzata.

CHE COPPIA - Nonostante Svanberg si sia già messo in luce nella passata stagione con alcune reti in campionato, il centrocampista sa bene di non avere le stesse statistiche di Alice Magnusson, la sua compagna che fa il suo stesso mestiere nell'ASD Bologna: "Lei è più forte di me", ha ammesso lo svedese parlando della dolce metà che gioca quasi da attaccante. "Se ho una scommessa con lei sul numero di gol che segno? No, anche perché lei vincerebbe. Segna di più, gioca più avanzata ed è più forte di me. Ogni tanto ci alleniamo insieme durante l'estate".