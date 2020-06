Tensione in casa Roma, Pedro fa litigare Pallotta e Petrarchi

In casa Roma Fonseca starà facendo gli staordinari per cercare di tenere la squadra concentrata sul campo, senza farla distrarre dalle voci sulla questione societaria. L’ambiente a Trigoria non è sicuramente dei più sereni e secondo le indiscrezioni raccolte da Gazzetta dello Sport e Messaggero Petrarchi e Pallotta avrebbero avuto una piccola discussione. Il motivo? Un obiettivo di mercato.

Pedro della discordia

I due quotidiani quest’oggi hanno parlato di tensioni legate all’acquisto di Pedro. Lo spagnolo andrà a scadenza con il Chelsea e raggiungerebbe la società giallorossa a parametro zero. Un investimento che porterebbe nello spogliatoio un giocatore di indiscussa esperienza e qualità. Non più giovanissimo, il 32enne è alla ricerca di un nuovo stimolante progetto dopo 5 anni a Londra. Petrarchi e Pallotta però non sembrano sulla stessa linea. Il direttore sportivo ha fiutato l’affare, ma non ha ancora ricevuto il via libera dal presidente. Il motivo? Pallotta vuole prima vendere e solo dopo comprare, anche se si tratta di giocatori a zero.