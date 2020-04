Tommasi ammette: “Rischiamo di chiudere qui la stagione”

L’emergenza Coronavirus che sta colpendo il nostro Paese potrebbe costringere a mettere la parola fine in maniera definitiva ai campionati di calcio. Ad ammetterlo, nel corso della trasmissione Radio 2 Social Club, il presidente dell’AIC Damiano Tommasi.

RIPRESA – “L’obiettivo è quello di finire i campionati in campo, sarebbe il modo migliore per tutte le categorie. Il rischio reale, però, è quello di dover chiudere qui. Bisognerà fare i conti con le serie minori, con numerosi club che rischiano di non iscriversi ai prossimi campionati. Molti giocatori rischiano il posto di lavoro”.