Toni dice sì a Icardi alla Juventus: “Può portare i gol che faceva Cristiano Ronaldo”

Il parere dell'esperto ex attaccante

GOL - "Il fiuto del gol non lo perdi mai finché il fisico ti consente di scendere in campo, non a caso io ho vinto la classifica dei bomber anche a 38 anni", ha detto Toni. "Icardi, da questo punto di vista, mi assomiglia: quando parte un cross, lui battezza in anticipo dove può finire il pallone. E segna. E poi è bravissimo ad attaccare il primo palo. Noi attaccanti abbiamo bisogno di sentirci protagonisti per rendere al meglio e credo che a Mauro, un po’ chiuso dalle stelle del Psg a Parigi, possa far bene un posto da titolare in un club come la Juve. Vedremo, queste sono valutazioni personali".