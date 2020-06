Top 5 degli acquisti più costosi in casa Juventus: Arthur al quarto posto

Nella sua storia la Juventus può vantare di avere avuto alcuni dei giocatori più forti della storia. La lista, in effetti, è molto lunga. Sivori, Zidane, Baggio, Del Piero fino ad arrivare a Cristiano Ronaldo. Calciatori che oltre ad essere stati dei campioni hanno inciso molto sulle casse bianconere. Ecco infatti la top 5 degli acquisti più onerosi della storia bianconera.

Arthur nei primi cinque

A troneggiare non poteva esserci che lui, Cristiano Ronaldo. Con 100 milioni, il portoghese è il giocatore più costoso nella storia bianconera. In seconda posizione troviamo un bomber in uscita: Gonzalo Higuain. Per strapparlo al Napoli la Juventus versò la bellezza di 90 milioni di euro e a fine stagione l’argentino saluterà Torino per una destinazione ancora sconosciuta. Al gradino più basso del podio troviamo De Ligt. Il difensore ex Ajax è costato ben 85 milioni di euro e dopo un difficile avvio di stagione, il centrale sembra essersi integrato all’interno del gruppo. In quarta posizione ecco il neo acquisto Arthur con 72 milioni di euro versati dalla Juventus al Barcellona. In ultima posizione l’eterno Gigi Buffon che nel 2001 venne acquistato per l’equivalente di 52 milioni di euro.