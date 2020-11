Torino, Giampaolo positivo al Covid

Secondo quanto riferito da SportMediaset, ci sarebbe nuovo caso di positività al Covid 19 nello staff tecnico del Torino, che si va a sommare a quello annunciato dalla società granata venerdì tramite un comunicato ufficiale. In attesa di una nuova nota ufficiale che al momento non c’è, il nuovo contagiato sarebbe il tecnico Marco Giampaolo. Se così fosse, ovviamente sarebbe impossibile la sua presenza in panchina per la ripresa di campionato nella trasferta milanese contro i nerazzurri dell’Inter. Il tecnico sarebbe già in isolamento, così come il resto della squadra.