Torino-Juventus, le formazioni ufficiali

Questa sera in campo Torino e Juventus per il Derby della Mole, si sfidano due squadre dall’umore ben differente: i granata vengono da una serie di risultati negativi, con mister Mazzarri in discussione, mentre i bianconeri hanno vinto (seppur con qualche difficoltà) anche contro il Genoa nell’infrasettimanale. Servirà vincere agli uomini di Sarri per tornare in vetta alla classifica di Serie A, ora occupata dall’Inter, reduce dal successo per 2-1 a Bologna.

Nelle formazioni c’è qualche sorpresa: il Torino sceglie Ola Aina al posto di De Silvestri sulla destra, Zaza va in panchina in favore di Verdi, che fa coppia con Belotti. Sarri lascia Higuain in panchina, davanti ci sono Dybala e Ronaldo. Bentancur a centrocampo e non Ramsey, Pjanic è recuperato e gioca fin dal 1′.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Lyanco; Aina, Baselli, Rincon, Meitè, Ansaldi; Verdi, Belotti. All. Mazzarri

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo. All. Sarri