Torino, Mazzarri: “Abbiamo cominciato male, ma il pareggio sarebbe stato più giusto”

Sconfitta per il Torino in casa dell’Udinese: primo tempo anonimo per i granata, che hanno subìto il gol di Stefano Okaka, poi un accenno di reazione nella ripresa che però non è servita per recuperare il risultato. Mastica amaro l’allenatore del Toro Walter Mazzarri: “Abbiamo sfidato un’ottima squadra su un campo insidioso per chiunque, abbiamo cominciato con difficoltà, sbagliando molto tecnicamente, ma se facessimo un bilancio della gara, sarebbe stato più giusto il pareggio. Di sicuro un po’ il fatto di aver cominciato la stagione coi preliminari di Europa League ci dà problemi dal punto di vista fisico, ma testa e fisico vanno di pari passo, serve migliorare l’attenzione mentale e atletica. Quasi nessuno si è preso la responsabilità negli ultimi trenta metri per affondare”.