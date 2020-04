Totti non ha dubbi: “Farei carte false per Tonali”

Durante questa quarantena forzata tanti ex calciatori condividono dirette social parlando dei vecchi tempi e dell’attuale situazione del calcio italiano. Francesco Totti, insieme a Vieri, è uno dei più attivi sotto questo punto di vista. L’ex capitano giallorosso questa volta ha ospitato il noto conduttore Paolo Bonolis.

TONALI – Parlando di giovani prospetti, Totti si è detto stregato da Sandro Tonali: “Per lui farei carte false. Sotto tutti i punti di vista, diventerà uno dei centrali più forti del mondo. Come Gerrard, De Rossi o Lampard. E’ un misto tra Pirlo e Gattuso anche, ha tutto quello che può avere un giocatore. Ha un cambio di passo incredibile, è bravo tecnicamente e di testa, è sempre lucido. Sia nelle partite importanti sia nelle partite facili”. Chissà che la Roma non ci faccia un pensierino.