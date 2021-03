Udinese, Gotti: “La mentalità ha fatto la differenza. Bella reazione da parte del gruppo”

L’Udinese continua a sorprendere. Eccezion fatta per la sconfitta in casa della Roma, i friulani non hanno mai perso. Oggi la formazione bianconera si è imposta anche sul Sassuolo con un netto 2-0.

LE PAROLE DI GOTTI

Il tecnico Luca Gotti analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo avuto tanti impegni contemporaneamente diversi infortunati. In questo caso fa la differenza la mentalità. Sappiamo che dobbiamo togliere spazi a squadre come il Sassuolo perché così hanno la possibilità di far male. In queste ultime partite concediamo pochissimo, subiamo pochi gol e andiamo avanti per la nostra strada. Llorente è un campione che è arrivato con l’entusiasmo di un ragazzino. Lo dimostra anche in campo. Quando si vedono certe cose in campo, fa piacere. Il fatto che anche giocatori considerati migliori si mettano a disposizione del gruppo è importantissimo. Le voci sull’esonero sono normali quando non si vince. Il rinnovo ha poco a che fare con il proseguo del campionato. Non vedo grande difficoltà in questo”.