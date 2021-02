Verona, Juric: “Avremmo potuto fare meglio. Un anno fa eravamo definiti, ora invece…”

L’Hellas Verona blocca la corsa della Juventus. I gialloblù si salvano grazie alla rete di Antonin Barak, che risponde alla marcatura iniziale di Cristiano Ronaldo.

LE PAROLE DI JURIC

Il tecnico Ivan Juric commenta la prestazione della sua squadra ai microfoni di Dazn: “Stiamo recuperando i calciatori da poco. Vedo le cose fatte bene, con tanti margini di miglioramento. Anche oggi abbiamo fatto tantissimi errori nella misura del passaggio. Avremmo potuto fare meglio. Nel secondo tempo abbiamo dominato, specialmente nell’ultima mezz’ora. Sinceramente sono un po’ rammaricato. Abbiamo commesso troppi errori gratuiti. Dobbiamo lavorare per migliorare ed evitare di commettere certi sbagli. La pressione è stata fatta bene. Abbiamo concesso una sola occasione a top player come Ronaldo. Certi giocatori sono in difficoltà a volte, giocando a volte in alcuni ruoli non loro. Sto lavorando da poco con tutti. La mia sensazione è che l’anno scorso eravamo definiti. Ora, invece, abbiamo margini di miglioramento individuali. Poi non so se riusciremo a realizzare questa crescita”.