Verona, Juric: “Nulla da rimproverare ai ragazzi, è mancato solo il risultato”

Partita giocata a viso aperto e con atteggiamento propositivo da parte del Verona questa sera contro il Sassuolo nell’anticipo di Serie A, ma la squadra di Ivan Juric ha perso 1-0 per il bel gol di Djuricic nel corso del secondo tempo. Ecco le parole del tecnico croato a Sky Sport: “I ragazzi stando dando il massimo, giocano al massimo delle proprie possibilità. Non ho nulla da rimproverare, abbiamo fatto un’ottima partita, attaccando a lungo, creando tanto. Sono soddisfatto, sono consapevole delle nostre qualità. Le palle gol sono arrivate da vari giocatori, purtroppo non siamo stati in grado di concretizzarle, ma davvero non devo dire niente ai ragazzi… Abbiamo fatto la gara che volevamo, semplicemente non è arrivato il risultato. Kumbulla? Giovane, sta crescendo, con Defrel non era semplice, deve continuare così rimanendo sereno”.

E ancora: “Negli ultimi 10 minuti c’è stata frenesia per recuperare il risultato, così non va bene, questo non lo volevo. Sì, mancano i gol degli attaccanti, difficile rispondere su cosa fare per farli arrivare: comunque ci sono stati due pali, a volte gira così, i ragazzi devono avere fiducia nei propri mezzi, le chance ci sono state e mancava solo il gol. Se Pazzini oggi stava bene, poteva entrare perché era una gara adatta per lui…”.