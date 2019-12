Vierchowod: “Derby di Genova? Chi perde rischia la retrocessione…”

Sale l’attesa per il derby della Lanterna. Sabato 14 dicembre, alle 20.45, Genoa e Sampdoria si affronteranno in un match particolarmente importante anche per la classifica. Sia i rossoblu che i blucerchiati navigano nei bassifondi della classifica, impegnati nella lotta senza quartiere per evitare la retrocessione. Proprio di questo, a Il Secolo XIX, ha parlato l’ex difensore doriano Pietro Vierchowod.

RETROCESSIONE – “Chi perde il derby rischia fortemente la retrocessione. I problemi di entrambe le squadre sono soprattutto in difesa, ma la Sampdoria ha meno qualità rispetto allo scorso anno”.

