Benevento, il ds Foggia avverte: “Impensabile non darci la promozione in A”

Il Benevento vuole la promozione in Serie A. I sanniti, dominatori del torneo cadetto, non vogliono vedersi sfuggire il salto di categoria in caso di stop definitivo del campionato. A ribadirlo, ai microfoni di Radio Bianconera, il ds dei campani Pasquale Foggia.

PROMOZIONE – “Nessuno può togliere il merito sportivo, soprattutto in un caso evidente come il nostro o quello di Monza e Reggina. Ne va dei sacrifici dei presidenti, che hanno fatto investimenti milionari. E’ giusto che venga tutelato il verdetto del campo scaturito da 28 partite giocate. Nessuno può pensare di non assegnare la promozione al Benevento, ma in questo momento dobbiamo risolvere altri problemi che riguardano l’intero sistema calcio”.

