Chievo, Giaccherini e la dedica speciale: “Gol per mio figlio nato sabato…”

Sorride il Chievo, sorride Emanuele Giaccherini. I veronesi hanno saputo ribaltare la sfida interna contro il Crotone, nel match valido per la 10^ giornata di Serie B, grazie alla rete del pari firmata dall’ex Juventus e dal gol vittoria di Rodriguez.

Un successo che blocca la fuga del Crotone, ancora capolista in attesa della gara del Benevento, ma che soprattutto avvicina il Chievo alla vetta. Una settimana particolare per Giaccherini che, ai microfoni di DAZN, ha avuto una dedica particolare per la sua rete: “Dedico il gol a mio figlio che è nato sabato. Per me è stata fin qui una settimana splendida con la nascita del pupo, la vittoria nella partita e il gol. Sono molto felice”. E sul campionato del Chievo: “Imbattuti in casa? Sì, ma è importante dare continuità ai risultati. Otto risultati utili consecutivi sono un ottimo bottino ma vogliamo continuare a fare bene”, ha concluso Giaccherini. Il Chievo si è portato a quota 17 punti in classifica e sogna di tornare presto in Serie A dopo la retrocessone della passata stagione.