Pareggio ed emozioni tra Frosinone e Parma (2-2)

Il Parma ripresa a un minuto dalla fine

Pareggio allo Stirpe tra il Frosinone e il Parma. Un bel 2-2 con gol e occasioni per entrambe le squadre. Continui ribaltoni ed emozioni con un punto a testa che ci può stare. Match sbloccato dalla squadra di casa con Zerbin al 31' ma i ducali sono pervenuti al pareggio con Tutino al 41'. Inizio ripresa la squadra di Maresca ribalta la gara grazie a un contropiede micidiale finalizzato da Man. Poi a 1' dal termine il pari del Frosinone con Charpentier. Tanta qualità stasera e anche una bella partita allo Stirpe anche se la notizia della morte del tifoso Ciociaro ha fatto calare un velo di tristezza in campo e in tribuna.