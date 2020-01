Pescara, Legrottaglie: “Treno importante per me. Se mi chiedessero di andare avanti direi di sì”

Esordio su una panchina professionistica per Nicola Legrottaglie, che, dopo aver preso ad interim il posto del dimissionario Luciano Zauri, guiderà il Pescara nella gara contro il Pordenone in programma nella giornata di domani. Queste le parole dell’ex difensore nella conferenza stampa della vigilia raccolte da Pescarasport24.it.

OPPORTUNITA’ – “Ho vissuto questa opportunità soprattutto per capire come avrei reagito e le reazioni sono ottime. In questo ambiente mi sento a mio agio, ho trovato entusiasmo e disponibilità da parte di tutti. In una settimana, però, non si possono fare miracoli. L’importante, quando passano certi treni, è farsi trovare pronti. Spero di aver acceso una fiammella nel cuore dei ragazzi e di vedere la squadra con un atteggiamento positivo. Sono ambizioso e se la società mi chiedesse di continuare io direi di sì”.