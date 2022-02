Reggina, Gravina conferma nostre indiscrezioni: “Tasse non pagate e 2 punti di penalizzazione”

Guai in vista per il club amaranto

La Reggina non ha pagato le tassecome aveva anticipato Itasportpress lo scorso 16 febbraio e adesso sarà penalizzata in classifica. La società amaranto ha già dichiarato anche attraverso i propri canali ufficiali di non aver adempiuto ai suddetti pagamenti per via delle condizioni del presidente Luca Gallo, unica persona nella società ad avere la possibilità materiale di effettuarli. Raggiunto telefonicamente da tuttoreggina.com, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha poi effettivamente confermato che il pagamento da parte della Reggina non è arrivato e stando così le cose la società verrà penalizzata di due punti in classifica. Come hanno dichiarato i dirigenti della Reggina - risponde Gravina - alla scadenza del 16 febbraio il club non ha provveduto al pagamento di Inps e Irpef e per tali inadempimenti sono previsti 2 punti di penalizzazione". Per scongiurare questa ipotesi i legali della società calabrese si sono già recati alla Covisoc per spiegare dettagliatamente le motivazioni che non hanno permesso alla Reggina di rimanere in regola, facendo leva su quelle che sono a tutti gli effetti cause di forza maggiore. Al momento però appare probabile che gli amaranto non riceveranno alcuna deroga e i due punti di penalizzazione verranno in ogni caso confermati.