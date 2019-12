Ufficiale – Serie B, salta la terza panchina: il Livorno esonera mister Breda

Dopo i cambi Rastelli-Baroni alla Cremonese e Bucchi-Muzzi all’Empoli, salta ufficialmente la terza panchina in Serie B, ed è quella del Livorno: esonerato mister Roberto Breda in seguito alla sconfitta di sabato in quel di La Spezia per 2-0. L’allenatore trevigiano era riuscito a restare in sella dopo il k.o. interno con il Trapani, fanalino di coda, qualche settimana fa: il patron Spinelli aveva deciso di tenerlo e di affiancargli la figura di Antonio Filippini, ex centrocampista amaranto. L’ultimo scivolone però non è andato giù alla proprietà, che appunto ha deciso definitivamente di esonerare Breda, mossa che potrebbe dare uno scossone in positivo alla società toscana. Spinelli ha detto di aver contattato Giuseppe Pillon, ma di aver sondato anche il terreno per Paolo Tramezzani, primo candidato per la sostituzione.

VOLA IL PORDENONE: È SECONDO