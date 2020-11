Var in Serie B, Nicchi frena: “Non ci sono le condizioni…”

Le notizie arrivate dal presidente della Lega Serie B Mauro Balata relativamente all’utilizzo del Var nella serie cadetta subiscono un brusco stop da parte del numero uno degli arbitri Marcello Nicchi. Parlando a La Gazzetta dello Sport, il rappresentante dei fischietti si è detto perplesso per una situazione, a detta sua, non proponibile in questo momento.

Nicchi: “Var in B? Ora non esiste”

“A oggi non esiste”, sono queste le parole di Marcello Nicchi alla rosea. “Io non ho parlato con il presidente Balata e credo che quantomeno dovremmo essere consultati, visto che chi opera la Var sono gli arbitri. Non solo, il presidente federale Gabriele Gravina mi ha confermato di non essere al corrente della cosa ed è la Federazione a dover approvare una decisione di tale importanza”. E ancora: “In un momento così delicato per il Paese, con una pandemia che ha ripreso forza e con dei provvedimenti molto seri appena presi dal governo, è impossibile annunciare l’introduzione della Var che prevede tra l’altro un percorso di formazione specifico. Figuriamoci se non sarei felice di poter introdurre la tecnologia, ma a ora non ci sono le condizioni. Anzi non darò alcun dettaglio ulteriore per la privacy, ma abbiamo alcuni tra i nostri arbitri in quarantena e quindi in questo momento la priorità è riuscire, tra tutte le difficoltà, a portare a compimento gli impegni previsti”.