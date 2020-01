Griezmann omaggia Bryant: scende in campo con la maglia dei Lakers

Il basket è sempre stato una delle passioni di Antoine Griezmann. L’attaccante francese, campione del mondo nel 2018, è stato ripreso in alcune occasioni mentre si divertiva con la palla a spicchi. Anche per questo suo amore per lo sport, “Le petit Diable” del Barcellona sembra aver vissuto con particolare coinvolgimento emotivo la tragedia di Kobe Bryant. Così Griezmann ha deciso di omaggiare a modo suo l’ex stella dei Los Angeles Lakers. Il giocatore è arrivato negli spogliatoi per il match di Copa del Rey indossando la maglia numero 8 di Bryant.