Rey Mysterio tifa… Milinkovic-Savic (e la sua Lazio): il videomessaggio che non ti aspetti!

Chi l’avrebbe mai detto che Rey Mysterio, icona e leggenda della WWE (World Wrestling Entertainment), potesse inviare un videomessaggio al centrocampista Milinkovic-Savic, facendo i complimenti a lui e a tutta la Lazio per l’ottimo percorso che sta facendo in Serie A? Sì, è successo, e il Sergente ha postato il contenuto sui propri social. Queste le parole del wrestler: “Volevo congratularmi con te e con la Lazio per il grande calcio che state giocando in questa stagione. Tu sei un sergente in campo, perciò continua così”. La risposta del serbo è stata: il Sergente ringrazia il generale Rey Mysterio! Forza Lazio”.