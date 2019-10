Serie D, clamoroso errore: calciatore della Pro Sesto espulso alla terza ammonizione

Domenica scorsa il numero 4 della Pro Sesto Tommaso Gattoni è stato espulso dall’arbitro Faraon solo al terzo cartellino giallo durante il match con il Levico Terme come documentano le immagini pubblicate dall’ufficio stampa del club trentino. La partita è stata vinta dalla squadra di Sesto San Giovanni ma il Levico Terme ha preannunciato il ricorso. Se l’arbitro ammetterà l’errore il match finito domenica scorsa con la vittoria per 3-1 della Pro Sesto, sarà rigiocato come da regolamento.