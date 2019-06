Caso Neymar, Mbappé lo consola: “Non perdere il sorriso. Sarà sempre la tua forza…”

Dati per “antagonisti” e “rivali” nelle ultime ore, Kylian Mbappé e Neymar Jr non sembrano poi andare così in disaccordo. Il recente caso di presunto stupro che ha visto protagonista l’attaccante brasiliano, colpito poi anche a livello calcistico dall’infortunio alla caviglia che gli farà saltare la Copa America, non ha reso indifferente chi, con lui, ha condiviso l’intera stagione nel club.

Il giovane francesino campione del mondo con la Nazionale di Deschamps, infatti, ha voluto mandare un messaggio di sostegno al brasiliano che non sta attraverso certo un bel momento. Attraverso il proprio account Twitter ufficiale, Mbappé ha voluto provare a rincuorare Neymar: “E’ una triste notizia per te, fratello mio, sapevo quanto fosse importante questa competizione per te, ma tornerai più forte di prima. Non perdere il tuo sorriso, sarà sempre la tua forza”.