Filippo Ganna positivo al Covid si ritira dal Giro d’Italia

Colpo di scena al Giro d'Italia: Filippo Ganna positivo al Covid si ritira. L'annuncio ufficiale dopo alcuni sintomi non troppo forti, simili all’influenza,

Filippo Ganna è risultato positivo al Covid e non partirà oggi per l’ottava tappa del Giro d’Italia , 207 chilometri da Terni a Fossombrone. Colpo di scena nel corso dell'evento sportivo con il 26enne piemontese di Ineos-Grenadiers che a seguito di tale riscontro si è ritirato dalla corsa.

L'atleta mostrava sintomi non troppo forti, simili all’influenza, a quanto ha fatto sapere la squadra stessa. È la prima volta che Ganna si ritira dal Giro d’Italia. In precedenza, nelle due partecipazioni portate a termine nel 2020 e nel 2021, aveva ottenuto 6 successi di tappa e 5 giorni in maglia rosa.