F1 GP Austria, dove vederlo in diretta e streaming oggi

Tutto è pronto per la nuova stagione di motori. Al via il Mondiale di Formula Uno con il GP Austria 2020. Si parte in questa strana annata dall’Europa con la prima gara nel circuito di Spielberg. Dopo le prime prove delle scorse ore, si inizia a fare sul serio con le qualifiche del sabato e la corsa della domenica. (CLICCA QUI PER LA GRIGLIA DI PARTENZA)

F1 GP Austria 2020: dove vederlo in diretta e streaming

La stagione di Formula 1 scatta, come detto, dall’Europa con la prima gara del 2020 che sarà in Austria, sul circuito di Spielberg dove ci sarà il doppio appuntamento il 5 e il 12 luglio. Il weekend è iniziato venerdì con le prove libere mentre il sabato è stato dedicato alle qualifiche che hanno visto Bottas prendersi la pole position. (CLICCA QUI PER TUTTA LA GRIGLIA DI PARTENZA). Domenica la gara. Come tutti i Gran Premi della stagione sarà Sky a trasmettere le corse in diretta tv e in streaming. Il GP Austria 2020 domenica sarà in diretta dalle 15.10 su Sky Sport F1 al canale 207 e su Sky Sport Uno al canale 201. In pista nel weekend anche F2 e F3.

Per la stagione di Formula 1 al via questa settimana, FOM ha annunciato fino a 18 GP anche se al momento si è ancora in attesa del calendario completo. Sarà possibile vedere il GP d’Austria in diretta tv su Sky oppure in streaming su Sky Go. Anche su TV8, in diretta tv verranno trasmessi alcuni Gp ma non quello di Spielberg. Tutti gli appuntamenti saranno disponibili via fibra e su NOW TV, il servizio in streaming di Sky.

Qualifiche e gara: il programma

Sabato 4 luglio

Ore 10.20: gara 1 F3

Ore 11.45: Paddock Live

Ore 12.00: prove libere 3 F1

Ore 13.00: Paddock Live

Ore 13.30: qualifiche Porsche Super Cup

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15.00: qualifiche

Ore 16.15: Paddock Live

Ore 16.45: gara F2

Ore 19.30: Paddock Live Show

Domenica 5 luglio

Ore 9.40: gara 1 F3

Ore 11.05: sprint race F2

Ore 12.20: gara Porsche Super Cup

Ore 13.30: Paddock Live gara

Ore 15.10: gara

Ore 17.10: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live #SkyMotori

Ore 19.00: Race Anatomy

Questi tutti gli appuntamenti del weekend di Sky per la Formula Uno 2020.

